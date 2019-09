Bo Henriksen: Det var min idé at få Priske til Horsens

Det var Bo Henriksens idé at finde sin egen afløser som cheftræner i AC Horsens, så han selv kunne hellige sig jobbet som sportschef i klubben på fuldtid.

Det siger AC Horsens-manageren til Ritzau, efter at Brian Priske tidligere tirsdag fortalte til Horsens Folkeblad, at han i sommer afviste at blive cheftræner i AC Horsens.

- Det kan man roligt sige, at jeg kender til, for det var sådan set min idé. Vi har igennem et års tid kigget på, hvordan vi kan optimere vores setup.

- Jeg er jo både sportschef og træner, og i rollen som sportschef har jeg været med til at sælge spillere for op mod 50 millioner kroner i de sidste fire år. Det har krævet meget tid, og vi skal stadigvæk levere resultater, og derfor skulle vi se, hvordan vi kunne optimere begge dele.

- Så vi så på, hvordan jeg kunne få tid til stadig at være begge dele, eller om vi skulle dele det op og have Brian Priske ind, siger Bo Henriksen.

Brian Priske var på vej til Horsens, men så overtalte FC Midtjylland ham om at blive cheftræner hos dem. Foto: Henning Bagger - Ritzau Scanpix

Fik opbakning til ideen

Bestyrelsen var med på Bo Henriksens idé om at hente Priske ind på trænerposten, og parterne var ifølge Henriksen tæt på en aftale.

- Vi var langt i processen med Brian Priske og havde mange samtaler, og det så ud til at kunne lade sig gøre efter at have haft en fin dialog med FC Midtjylland.

- Men klog som Claus Steinlein (FCM-direktør, red.) er, så lykkedes det ham at overbevise Brian Priske om at blive, siger Bo Henriksen.

Fulgte sin mavefornemmelse

Brian Priske siger til Horsens Folkeblad, at han fulgte sin mavefornemmelse og derfor sagde nej til cheftrænerjobbet.

I stedet valgte AC Horsens at opruste organisationen med to støttefunktioner til Bo Henriksen, så han stadig har tid til både at være cheftræner og sportschef.

- Vi valgte i stedet at få Mikkel Jespersen ind til at hjælpe med spillerrekruttering og scouting, og Thomas Kortegaard er kommet ind omkring trænerteamet, så nu har vi optimeret på en anden måde.

- På den korte bane er vi derfor absolut ikke på jagt efter en cheftræner. Vi har fået et flot setup. Jeg elsker at være sportschef, og jeg elsker at være fodboldtræner, og jeg har fået meget tid til at bruge mine kompetencer inden for begge dele med det nye setup, siger Bo Henriksen.