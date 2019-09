Blodbank har akut brug for hjælp - mangler den vigtigste slags blod

- Vi er under den grænse, som vi er trygge ved.

Sådan lyder det fra ledende overlæge ved Blodbank og Immunologi på Aarhus Universitetshospital, Bjarne Møller.

Læs også Antallet af aflyste operationer på AUH når nye højder

Afdelingen tager imod blodportioner fra samtlige blodbanker i Region Midtjylland og har et overblik over den aktuelle mængde blod i regionen.

Skal have blodtypen

Blodbank og Immunologi er kommet i en situation, hvor der er akut brug for blodtypen 0 Rhesus negativ.

- Den type røde blodkomponenter kan bruges til alle patienter. Det er den, vi bruger, når vi ikke ved, hvilken blodtype patienten har, og vi ikke kan nå at lave en blodtypebestemmelse. Det kan være, hvis en patient er svært tilskadekommen, siger ledende overlæge Bjarne Møller til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Det er det blod, vi nødigst vil mangle. Til de akutte patienter er vi nødt til at have blodtype 0 Rhesus negativ.

Læs også Færge påsejler kaj - afgange aflyses resten af dagen

Omkring seks procent af os har blodtypen 0 Rhesus negativ, der altså har den højeste status for Blodbank og Immunologi i akutsammenhæng.

Ledende overlæge ved Blodbank og Immunologi på Aarhus Universitetshospital, Bjarne Møller, vil meget gerne have nogle flere portioner 0 Rhesus negativ på lager.

Under nedre grænse

Afdelingen har i øjeblikket 285 portioner af blodtypen 0 Rhesus negativ. Det er under den nedre grænse, Blodbank og Immunologi har sat.

- Vi har bestemt os for, at vi altid skal have 305 portioner 0 Rhesus negativ. Det er ikke sådan, at patienter ikke kan få blod, hvis de kommer, men vi er under den grænse, som vi er trygge ved, siger Bjarne Møller til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Boliger og butikker over banegrav: Aarhus er et skridt nærmere ny bydel

Hvad sker der, hvis I ikke får nogle flere portioner af blodet?

- Vi kan blive tvunget til at vente med at give blod, til vi kender patientens blodtype, og det kan have uheldige konsekvenser.

Hjælp fra Facebook

Blodbanken ved Regionshospitalet Horsens har for at afhjælpe situationen lavet et facebookopslag, hvor man efterlyser 0 Rhesus negativ.

Læs også Hver anden kender ikke reglerne for gult lys: Gør du?

Opslaget er blevet delt vidt og bredt siden onsdag morgen, hvor det blev slået op, og ifølge Bjarne Møller har de første donorer henvendt sig.

- Donorerne er rigtig gode til at henvende sig i den her slags situationer. Vi bliver aldrig ladt i stikken, siger Bjarne Møller til TV2 ØSTJYLLAND.

Han understreger, at Blodbank og Immunologi - på trods af henvendelser på grund af facebookopslaget - fortsat har akut brug for blodtypen 0 Rhesus negativ.

Læs også Se listen: Grundskylden stiger i ni ud af ti østjyske kommuner i 2020