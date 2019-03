Bilist til betjent: Hold din kæft

En temperamentsfuld bilist blev søndag aften stoppet af politiet på Paludan-Müllers Vej i Aarhus V.

- Han bliver standset i et rutinetjek, men det viser sig, at han har fået frakendt kørekortet, fortæller kommunikationsrådgiver i Østjyllands Politi Jakob Christiansen.

- Han stiger ud af bilen, og betjentene begynder at tale med ham. Da de så spørger ind til, hvem der ejer bilen, bliver han arrig, siger Jakob Christiansen til TV2 ØSTJYLLAND.

Herefter begyndte en større diskussion mellem manden og betjentene, som til sidst bad den 29-årige mand om at stoppe med sit pjat.

- Det ender med, at manden siger, at den ene betjent skal holde kæft, fortæller kommunikationsrådgiveren.

Han går helt tæt hen til en af betjentene, og råber ham direkte ind i hovedet, at han skal holde sin kæft. Jakob Christiansen, kommunikationsrådgiver, Østjyllands Politi.

Betjentene sagde til ham, at han skulle tale ordentligt, men det ignorerede bilisten.

- Han går helt tæt hen til en af betjentene, og råber ham direkte ind i hovedet, at han skal holde sin kæft, siger Jakob Christiansen.

Det blev for meget for betjentene, som anholdte manden, og lagde ham i håndjern. Han bliver efterfølgende sigtet for at køre uden førerret og for at fornærme politiet.

- Hvis man ikke har respekt for betjentene, og kalder dem forskellige ting, eller rækker fuckfinger efter dem, så kan man blive straffet for det, fortæller Jakob Christiansen.

Manden er løsladt igen, men kan formentligt se frem til en bødestraf for at fornærme politiet.