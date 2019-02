Kattegatcentrets babysæl er taget sydpå: Skal bo i fransk zoo

1111 kilometer.

Så langt er der fra Kattegatcentret i Grenaa til 'Parc Zoologique de Fort-Mardyck' i Frankrig.

Netop denne tur tog Kattegatcentrets sælunge Mira tirsdag, da hun i en alder af seks måneder skulle flytte hjemmefra.

Sælens nye hjem ligger mod sydlige himmelstrøg i den franske by Dunkerque, og flytningen er en del af et udvekslingsprogram imellem akvarier og zoologiske haver verden over.

- Vi har et par af spættede sæler, og det er vores bestand. Når de får en unge, er den ligesom i overskud, så det er helt naturligt for os, at den skal til Frankrig, siger kurator og biolog i Kattegatcentret, Rune Kristiansen.

Afskeden forløb stille og roligt og uden tårer, som det var tilfældet i Ree Park i efteråret, da næsehornet Mandela blev sendt mod Afrika.

- I udgangspunktet var det helt naturligt, at den skulle videre. Men den ser jo sød ud, så det kan nemt påvirke dem, der har været kontakt med den hver dag, Rune Kristiansen.

03:12 VIDEO: For første gang nogensinde blev et sort næsehorn født i Danmark, og i november blever det sendt til genudsætning i Afrika. For Reeparks dyrepasser Nicklas var det alt andet end let, at sige farvel. Luk video

Lastbiltur på Autobahn

Mira blev hentet af et fransk dyretransportfirma tirsdag morgen, men inden da var der gjort et stort stykke arbejde for, at flytningen skulle blive så nem, som muligt.

- Blandt andet har vi trænet hende til at komme op i et bårenet, så hun var tryg ved det. Ellers har vi begrænset træningen, så den kan trænes det nye sted, siger Rune Kristiansen.

Og selvom seks måneder ikke lyder af meget, så er det faktisk lang tid for en sæl at være hjemmeboende.

- Sælerne er solitære dyr. Havde det været ude i naturen, var den blevet afstødt af sin mor i sommerperioden. Den har ikke noget videre forhold til sin mor eller far - den periode er længe overstået. Faktisk har den været hjemmeboende i lang tid, siger biologen.

01:31 VIDEO: Helt fra Miras fødsel var det planlagt, at hun skulle sendes til en anden zoo eller akvarie. Luk video

Mira på fransk

Tilbage i august 2018 stemte mere end 1000 brugere på, hvad den nyfødte sælunge skulle hedde. Valget faldt altså på Mira, og det tegner til, at sælen får lov at beholde det navn, selvom den nu bor i Frankrig.

- Det går jeg ud fra, men det er op til dem, der har den nu. Nogen steder vælger de ikke at give dem navne, men et nummer i stedet. Jeg er dog fortrøstningsfuld, fordi det er et internationalt navn, siger Rune Kristiansen.

Mira ankom til den franske zoologiske have kl. 22 tirsdag aften. Den danske sælunge har samtidig fået nye roomies i form af tre voksne sæler.

Dyrepasser Kasper Friis Jensen fremviser et skilt med sælungens navn, da den blev navngivet tilbage i august 2018.