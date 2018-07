AC Horsens' midtbanechef nyder forventningerne

I sidste sæson trak det dødbringende luftvåben Ayo Okosun de fleste overskrifter på den horsensianske midtbane. Nu er det makkeren Bjarke Jacobsen, der skal ind og vise, at han kan blive en endnu større profil.

- Vi har jo mistet en masse centrale figurer både på og uden for banen. Så jeg synes kun, det er naturligt, at der er nogle af os andre, som ligesom tager endnu mere ansvar og stepper op på flere parametre, og det er jeg klar til at gøre, og til at tage mit ansvar, lyder det fra Bjarke Jacobsen, der netop har forlænget sin kontrakt med De Gule, så aftalen nu gælder frem til sommeren 2021.

En stille leder

Bjarke Jacobsen er ikke en af de AC Horsens-spillere der trækker flest overskrifter i medierne.

- Jeg bliver nok aldrig ham, som råber og skriger allerhøjest. Men jeg er i hvert fald klar til, på min måde, at sætte dagsordenen eller i hvert fald være med til at gøre det.

- Det er jo jer (medierne, red.), der bestemmer, hvad der er interessant at skrive om. Men jeg kan da godt forstå, at der er andre ting, der er mere interessante og skrive om end hvad jeg nu en gang går og siger og gør, lyder det ydmygt fra den tidligere FC Helsingør- og AB-spiller.

Jeg nyder de forventninger og de forhåbninger, der er til mig. Og at jeg ligesom er en af dem, som bør og skal tage ansvar. Det motiverer mig rigtig meget. Bjarke Jacobsen, AC Horsens.

Men det kan være på vej til at ændre sig. Bjarke Jacobsen scorede eksempelvis sit første Superliga-mål i sæsonpræmieren mod FC København, som AC Horsens vandt 2-1.

Og han er helt klar til at tage ansvaret og til at udfylde tomrummet efter afgangen fra de mange profiler.

- Jeg nyder de forventninger og de forhåbninger, der er til mig. Og at jeg ligesom er en af dem, som bør og skal tage ansvar. Det motiverer mig rigtig meget.

Drømmen indfriet - nu er der en ny målsætning

Midtbaneslideren blev hentet til Horsens fra Vendsyssel sidste sommer, da AC Horsens havde slået netop vendelboerne i den afgørende playoff om Superliga-pladsen.

Den missede oprykning var en af hovedårsagerne til, at Bjarke Jacobsen ville videre. Det kom han, og dermed er én drøm allerede gået i opfyldelse.

- Hvad er den største forskel på den 24-årige Bjarke Jacobsen, der sidder her, og så den 23-årige Bjarke Jacobsen, der missede oprykningen med Vendsyssel?

- Den 23-årige Bjarke Jacobsen havde jo en drøm om at spille Superliga. Det måtte gerne ske meget hurtigt, og - på daværende tidspunkt - meget gerne med Vendsyssel. Og den 24-årige Bjarke Jacobsen han er rigtig glad for endelig at spille Superliga, og han har ligesom en ny målsætning.

Bjarke Jacobsens næste mulighed for at indtage en lederrolle er fredag aften, hvor SønderjyskE tager imod AC Horsens klokken 19:00.

