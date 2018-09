Aarhus Festuge: Fire ting du ikke må gå glip af

Fredag i denne uge blev festugen endelig skudt i gang til lyden af Thomas Helmig. Over 1000 arrangementer løber af staben i løbet af de 10 dage, og vi har spurgt direktøren for det store arrangement om, hvad man bare ikke må gå glip af.

- For mig er det rigtig svært at tale om højdepunkter, hvis ikke man må tage en meget stor håndfuld. Hvis man er afsted i dagtimerne med familien, vil jeg klart anbefale, at man starter ved Byparken, som er en sammensmeltning af Rådhusparken og Musikhusparken. Vi har spærret Frederiks Allé af, så man skal ikke være bange for at slippe børnene løs, siger Rikke Øxner til TV2 ØSTJYLLAND.

Hvis man gerne vil opleve...

...ting med hele familien, kan alle aldre være med ved Frederiks Allé, hvor der kan males sten og bygges drager. ...kuldegysninger, leverer Phobiarama på Bispetorvet fobier og ubehageligheder i form af uhyggelige klovne og parforholdsproblemer. ...anderledes malerier, man man tage til Aarhus Streetart Festival, hvor 20 kunstnere maler 25 kvadratmeter store kunstværker. ...natur i byen, kan man pakke en kurv og tage ned til Aarhus Ø, hvor der i festugen er sat en skov op på den plads, der en dag bliver til letbanen.

I parken vil der blandt andet være mulighed for at male sten og folde drager, og så er der en stor kuppel, hvor der bliver sendt podcasts om eftermiddagen og film om aftenen, og der er derfor noget for alle aldre i den familievenlige del af festugen.

Omkring 75 procent af de 1000 arrangementer er gratis, så man behøver ikke planlægge forfærdelig meget, hvis man gerne vil på opdagelse. Rikke Øxner, Direktør for Aarhus Festuge

Vil man derimod gerne opleve noget, der er lidt mindre for børn og sarte sjæle, kan man tage på Bispetorvet, hvor et stort, sort telt op, hvor der over indgangen med lysende bogstaver står Phobiarama.

Phobiarama trykker lige der, hvor fobierne gør ondt. FOTO: Willem Popelier

- Det er en forestilling, der tager tre kvarter, og det er en politisk og aktuel fortolkning af spøgelseshuset. Man bliver ført igennem alt, hvad der handler om skræk og fobier, eksempelvis parforhold i krise, siger Rikke Øxner.

Endnu mere brobygning

Temaet for festugen er brobygning, ligesom både sidste år og næste år. Årsagen til det tre-årige tema er, at man kan nå at bygge videre på ideer og få forløst dem.

Sidste år var fokus på brobygningen mellem by og natur, hvor fokus i år er på brobygning mellem det normale og det sære.

Dog er der stadig en sammensmeltning af natur og by i Aarhus Festuge 2018.

- På Aarhus Ø har vi lavet et projekt. Der ligger et stort stykke, der venter på letbanen, og derfor er det lige nu et relativt tomt område. Derfor har vi lavet en 600 meter lang skov, som skal stå der i de her 10 dage. Vi kalder det skovbad, inspireret af Japan, hvor man går ture mod stress, fortæller direktøren for festugen.

Endnu en gang afholdes desuden Aarhus Streetart Festival, hvor 20 kæmpe streetart-talenter dukker op og maler på 5x5 meter store plader. Nogen er færdige tidligt, andre er første færdige den sidste dag i arrangementet.

Der skal males kunstværker på store plader under Aarhus Streetart Festival. Her ses et maleri fra 2017. FOTO: Martin Dam Kristensen

Omkring en halv million mennesker gæster festugen årligt, og det har selvfølgelig krævet en del forberedelse fra arrangørernes side. Men man behøver ikke forberede meget som gæst, hvis man gerne vil være med.

- Omkring 75 procent af de 1000 arrangementer er gratis, så man behøver ikke planlægge forfærdelig meget, hvis man gerne vil på opdagelse og se nogle af de spændende ting, der sker i festugen, siger Rikke Øxner til TV2 ØSTJYLLAND.