18-årige fremstilles for drabsforsøg

Ved retten i Aarhus fremstilles to 18-årige mænd tirsdag morgen i grundlovsforhør. Sigtelsen mod de to unge mænd er ganske alvorlig: Drabsforsøg.

Det er begivenheder i indkøbscentret Bazar Vest lørdag eftermiddag, som har bragt de to 18-årige på anklagebænken.

Her var mellem fire og seks personer ud over de to 18-årige involveret i et større slagsmål, hvor to mænd på 26 og 28 år kom så svært til skade, at de måtte en tur på sygehuset.

Den ene var såret efter knivstik, men begge uden for livsfare.

Grundlovsforhør i Retten i Aarhus kl. 08.00, hvor vi fremstiller to mænd på 18 år, der sigtes for forsøg på manddrab i forbindelse med et overfald i Bazar Vest i lørdags. #anklager anmoder om dørlukning, da der er medgerningsmænd på fri fod - derfor intet yderligere #politidk — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) March 19, 2019

Meldte sig selv

Østjyllands Politi fandt som en del af deres efterforskning hurtigt frem til, hvem de ville have fat i og formentlig af den grund meldte de to 18-årige sig selv.

- De blev anholdt mandag morgen, efter de havde meldt sig selv her på politigården i Aarhus, fortæller Jannie Lundager, der er pressemedarbejder ved Østjyllands Politi.

Der er dog ifølge politiet fortsat flere mulige medgerningsmænd på fri fod, og grundlovsforhøret blev derfor holdt for lukkede døre.

Ikke banderelateret

Ifølge Østjyllands Politiet har weekends slagsmål ikke noget med den igangværende bandekonflikt at gøre.

- Det relaterer sig ikke til bandekonflikten. Det skyldes interne stridigheder, lyder det fra Jannie Lundager.

Politiet valgte ellers mandag at forlænge og udvide visitationszonen i Aarhus på grund af en række optrappede sammenstød mellem to bander, der kæmper om hashmarkedet.