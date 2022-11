VM-feber eller ej? Der er delte meninger

- Jeg synes også, at det skulle være aflyst. Det er ikke andet end penge dernede, de tænker på.



Han bliver bakket op af Johan Madsen fra Lads FC.

- Det er nok ikke helt samme niveau (glæden red). Det er klart, jeg synes, at det er noget kontroversielt, at det skal være i Qatar og selve rammerne for det, er ikke noget, jeg er super glad for, siger han.

Vil se Danmarks kampe

Selvom både Johan Madsen og Jan Pedersen er imod et VM i Qatar, så indrømmer de begge to, at de stadig kommer til at følge især Danmarks kampe.

- Det er klart, man bliver stadig ramt af VM-feberen, for det er Danmark, der skal spille. Og jeg tror, det er meget, at man støtter op om landsholdet herhjemmefra, man støtter ikke op om Qatar, siger Johan Madsen.



Og selvom Jan Pedersen helst så turneringen helt aflyst, så kommer han også til at tænde fjernsynet, når Danmark på tirsdag spiller sin første kamp.

- Jeg kan nok ikke undgå, at jeg skal følge Danmark. Man støtter selvfølgelig op om sit landshold. Jeg følger dem så godt, jeg kan.