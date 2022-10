Vilde biljagter i Aarhus - torsdag skete det igen

Han blev også sigtet for vanvidskørsel og fik sin motorcykel beslaglagt.



Onsdag aften blev en bilist jagtet af politiet på Edwin Rahrs Vej i Brabrand, da han nægtede at standse for politiet. Undervejs i eftersættelsen kørte den 25-årige mand op på fortovet, hvor han filmede sig selv med sin telefon, mens han forsøgte at køre fra politiet.

Til sidst måtte en patrulje påkøre manden for at få ham til at standse.



Bragede over for rødt

Tirsdag eftermiddag var den også gal. Da en patruljevogn holdt og ventede i krydset mellem Randersvej og Hasle Ringvej, kørte en bilist over spærrefladerne og over for rødt lys.