Fører filmede sig selv under biljagt

Onsdag var Østjyllands Politi ude til flere biljagter.

Én af dem foregik onsdag aften klokken 22.08 på Edwin Rahrs Vej i Brabrand.

Her fortsatte bilens fører, selvom politiet havde signaleret, at han skulle holde ind, efter at de var blevet opmærksomme på bilen.

Det betød, at patruljen eftersatte bilen, og også en anden patrulje i området blev tilkaldt.

Filmede sig selv undervejs

Føreren, en 25-årig mand, kørte under jagten op på fortorvet og filmede undervejs sig selv med en håndholdt mobiltelefon.

Til sidst måtte politiet ty til en kontrolleret påkørsel, som fik standset chaufføren.

Han blev anholdt og sigtet for narkokørsel, besiddelse af narko, overtrædelse af våbenloven, for flere overtrædelser af færdselsloven og for ikke at efterkomme politiets anvisninger.

En 28-årig passager blev sigtet for besiddelse af en mindre mængde narko.