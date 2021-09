Vil have brandskole undersøgt for giftigt stof

Han bakkes op af Venstres udvalgsmedlem Gert Bjerregaard.

- Jeg synes, at vi skal have udtaget nogle prøver af arealet, så vi har fuldstændig sikkerhed for, at der ikke er forurening. For er der det, så skal vi have renset det op, siger Gert Bjerregaard, medlem af Teknisk Udvalg i Aarhus Kommune (V).

Det er Aarhus Kommune, der ejer jorden på Kirstinesmindevej lige nord for AUH, som Østjyllands Brandvæsen lejer.

Og i 2024 forlader brandfolkene det kommunale areal for at indtage et nyt øvelsesareal på Bautavej i Aarhus Vest.

- Når brandvæsenet flytter væk derfra, så overtager Aarhus Kommune igen arealet, og jeg tror, vi påtænker at skulle have boliger på arealet, og så ville det være dumt at stå med en grund, der er forurenet, siger Gert Bjerregaard, medlem af Teknisk Udvalg i Aarhus Kommune for Venstre.

Vil bare være sikker på, at forureningen ikke får konsekvenser

For Enhedslisten-politikeren Viggo Jonasen er det vigtigt, at man er helt sikker på, at man har afdækket alle forureningens mulige konsekvenser.

- Regnvand har det med at være mange år om at sive ned og blive til grundvand, og derfor skal man være nogenlunde sikker på, at forureningen ikke siver ned, siger Viggo Jonasen, medlem af Teknisk Udvalg i Aarhus Kommune for Enhedslisten.