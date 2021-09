Efter skandalesag: Disse ni steder tjekker regionen for farligt stof

Her gik køerne fra Korsør Kogræsserforening i årevis og indtog stoffet gennem græsset.

Giften spredte sig på samme måde til aftagerne af oksekødet.

Der blev taget blodprøver af kogræsserforeningens medlemmer, og de viste stærkt forhøjede værdier af PFOS.

De fem regioner har sammen med landets kommuner indsamlet oplysninger om, hvor der ellers har ligget brandøvelsespladser i landet.

Selvom der kun er 19 udvalgte brandøvelsespladser i Region Midtjylland, fremgår det af dagsordenen for udvalget for Regional Udvikling, at man i løbet af 2021 vil undersøge mellem 30-40 lokaliteter.