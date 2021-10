Video: Kronprinsen åbnede ny arkitektskole med et drøn

I dag åbnede H.K.H Kronprins Frederik den nye arkitektskole i Aarhus, og det var med masser af kulturelle indslag og en hårdtslående kronprins, der i stedet for at klippe et bånd slog med hammer for at markere åbningen.

Den nye arkitektskole har hjemme på godsbanearealet, og siden studiestart dene sommer har eleverne været i gang på skolen. Nu er skolen, NEW AARCH som den officielt hedder, også indviet.