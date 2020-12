Vanvidsbilist anholdt: Havde nær kørt en far og hans syvårige datter ned

En biljagt i de aarhusianske gader søndag, hvor det i første omgang lykkedes føreren af en sort BMW at flygte fra politiet, er nu endt med en lang række sigtelser.

Den 30-årige fører af bilen er blevet sigtet for at have forvoldt fare for liv eller førlighed, for kørsel i frakendelsestiden, for tre gange at have kørt over for rødt lys, for at have foretaget ulovlige overhalinger, for at have kørt med mindst 120 km/t, hvor man må køre 60 km/t, for at køre venstre om helleanlæg, for gentagne gange ikke at efterkomme politiets anvisninger og for narkobesiddelse.

Selvom det i første omgang lykkedes den 30-årige mand at ryste politiet af sig, fandt betjentene senere bilen parkeret ved Aarhus Ø. Her blev den 30-årige formodede fører af den sorte BMW anholdt.