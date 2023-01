USA landsætter troppeudstyr og køretøjer på Aarhus Havn

Det sker i forbindelse med rotation af amerikanske tropper, fremgår det af Forsvarets udmelding og bekræftes af U.S. Army Europe and Africa.

Her fremgår det også, at udstyret skal fragtes videre ad landvejen, hvilket altså betyder transport gennem Danmark.

Involverer flere myndigheder

Den amerikanske hær koordinerer flytningen af vores udstyr tæt med vores allierede værtsnation og partnere for at sikre, at transportoperationen gennemføres sikkert og med minimal påvirkning af lokalsamfundet, skriver US Army Europe and Africa om operationen.

Skibet, ARC Independence, fragter de omkring 600 stykker materiel i form af køretøjer og containere for den amerikanske hærs 2nd Armoured Brigade Combat Team, 1st Cavalry Division, som er hjemmehørende i Fort Hood, Texas.



Landsætningen involverer både Aarhus Havn, Østjyllands Politi, Hjemmeværnet og flere andre myndigheder, fremgår det af meldingen fra Forsvaret.

I praksis betyder det også, at et område af havnen midlertidigt bliver til militært område. Østjyllands Politi oplyser, at der i forvejen ikke er offentlig adgang til området.

Forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen glæder sig over det, han kalder for en helt central del af det danske bidrag til NATOs kollektive forsvar:

- Brugen af Aarhus Havn er et udtryk for, at USA ser potentiale i Danmark som værtsnation for amerikanske styrker – og i en tid hvor vestlige værdier som frihed og demokrati udfordres, er det helt afgørende for vores sikkerhed, at vi står skulder ved skulder med vores kerneallierede som USA, siger forsvarsministeren.



Forud for landsætningen ankommer 25 amerikanske soldater til Aarhus. De skal koordinere logistikken omkring operationen og sørge for at få sendt de militære isenkram videre fra havnen. Ifølge Aarhus Kommune forventes amerikanernes operation at være afsluttet i begyndelsen af februar, hvorefter de amerikanske soldater forlader Aarhus igen.