Ungdomspartier om soundbokse: Der er ikke taget hensyn til unge

Forslaget om forbud kom i kølvandet på coronakrisen, hvor mange fester rykkede udenfor til stor gene for naboerne.



"Der er mange ting, der kan siges til det, for selvfølgelig skal de have lov til at sove om natten, og der skal være plads til os unge. Her burde byrådspolitikerne dog have kompromiset kunst for øje, og derfor foreslår vi byrådet at starte et andet sted. Med en samtale og oplysningskampagne, om at man skal tænke på beboerne," skriver ungdomspartierne.



De mener, at alle byens borgere, også de unge, skal tilgodeses, hvis Aarhus stadig ønsker at "være en af Danmarks fedeste studiebyer".

Beslutning udskudt

Det er Socialdemokratiet, SF og De Konservative, som foreslår forbuddet mod "forstærkede musikanlæg". Det blev diskuteret på et byrådsmøde i midten af august, hvor det i første omgang blev skudt til hjørne.

Venstre mente nemlig, at der var for mange ubekendte i forslaget, som derfor blev sendt retur til teknisk udvalg. Eksempelvis var der ikke beskrevet, hvor højt andre anlæg må spille, hvis soundbokse forbydes.

Venstres Gert Bjerregaard i byrådet er også på linje med de unge.

- Jeg tænker, at vi også skal tage hensyn til de unge mennesker. Hvor er det, de så skal være? Og når jeg spørger de unge mennesker, så er der rigtig mange, der faktisk går ned i byen derefter. Det kunne man ikke under corona, og derfor ser vi ikke det her problem så stort, som det bliver blæst op til, sagde han til TV2 ØSTJYLLAND, efter at beslutningen i byrådet blev udskudt.



I første omgang var et forbud i Skanseparken også på tale, men det er ikke blevet taget stilling til i den videre behandling. Østjyllands Politi modtog 1390 klager om høj musik i hele politikredsen i perioden maj, juni og juli i 2021. I år er antallet faldet til 540 klager.