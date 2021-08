Udskudt: Formand tror ikke på Aarhus-projekt - men rådmanden holder fast

Nu fortæller Mette Bjerre (SF), formand for tilgængelighedsrådet, at hun ikke regner med, at byen bliver klar til at at blive Europæisk Tilgængelighedsby 2023. Ligesom de heller ikke blev det i 2019.

- Jeg må være ærlig at sige, at vi er et sted i dag, hvor vi ikke er sikre på, at vi søger i 2023. Det kan godt være, at der skal gå nogle flere år, siger Mette Bjerre til TV2 ØSTJYLLAND.