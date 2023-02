Udsat: Sygdom sætter stopper for retsdag

Fredag skulle have været anden retsdag i sagen, hvor en 57-årig mand er tiltalt for stalking og overtrædelse af tilholdet mod sin ekskone.

Men sygdom hos en domsmand betyder, at sagen bliver udskudt.

Ved fredagens retsmøde skulle retssalen blandt andet have hørt fra et vidne, som filmede den 57-årige mand køre forbi vidnet og ekskonens nye hus, en uge efter de havde købt det.

På retssagens første dag forklarede den 57-årige, at han ikke vidste, at de boede der, og at det var tilfældigt, han kørte forbi, da han ledte efter en grillbar.

697 opslag

Efter vidnet var det meningen, at forsvarer og anklager skulle tage hul på gennemgangen af de 697 opslag, den 57-årige er tiltalt for at have skrevet. Anklageren mener, at opslagene på Facebook er strafbare, fordi der er brud på det tilhold, han har til ekskonen.