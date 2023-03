To patienter på enestue er ingen nyhed – sådan var det også i 2019

- Stemmerne tager til, og jeg bliver bange for, om den anden patient kunne finde på at kvæle mig om natten. Og den totale mangel på privatliv, på at kunne føre telefonsamtaler eller bare græde i fred, er virkelig grænseoverskridende, siger hun.

Formand: Antallet af patienter vokser

Det er dog ikke en ny situation, Pia S. Mikkelsen og de øvrige patienter befinder sig i, for også i 2019 foregik dobbeltbelægningen på enestuerne.

Det kunne TV2 Østjylland fortælle om i et indslag, der blev bragt den 30. januar 2019. Her stod det klart, at det på en enkelt afdeling stod så skidt til med pladsmangel, at der boede to på en enestue i 24 ud af januars første 27 dage.

Anders Kühnau (S), formand for Region Midtjylland, anerkender, at det er problematisk med den fortsatte indlæggelse af to psykiatriske patienter på enestuer.

- Jeg synes, det er et problem, og derfor har jeg også bedt om, at vi får en plan for en udfasning af de her dobbeltstuer. Og vi er i fuld gang med at udvide antallet af psykiatriske sengepladser i Region Midtjylland.

Ifølge regionsrådsformanden blev seks nye pladser i går taget i brug.

- Og vi er i gang med at bygge to nye psykiatriske afsnit i Region Midtjylland, så beslutningerne er truffet, også for lang tid siden om, at vi gerne vi have en udvidelse.

Anders Kühnau, det blev besluttet i 2019. hvorfor kan de stadig ikke mærke det i Skejby i 2023?

- Fordi antallet af patienter stiger hurtigere, end vi kan nå at følge med, og det sker ikke kun i Region Midtjylland, siger regionsrådsformanden.