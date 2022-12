Tilstår opbevaring af kokain: Får over seks år i skyggen

Det koster en 38-årig mand fra Aarhus en fængselsdom på seks år og seks måneders fængsel, at han i december 2020 var medvirkende til en medgerningsmands opbevaring af tre kilo kokain i en lejlighed i Aarhus.

Dommen faldt torsdag ved Retten i Aarhus og blev kørt som en tilståelsessag. Det fremgår af en pressemeddelelse fra National enhed for Særlig Kriminalitet, NSK.

- Jeg er tilfreds med dommen, og den lange fængselsstraf, som retten har givet anklagemyndigheden medhold i. Dommen er et udtryk for, at retten slår hårdt ned på opbevaring og videredistribution af kokain og sender derfor et stærkt signal om, at narkokriminalitet tages meget alvorligt, siger specialanklager ved NSK Rasmus Gyldenløve Jensen.

Foruden opbevaring blev den 38-årige dømt for, at han i marts 2021 kørte bil efter at have indtaget kokain og uden at have taget et kørekort.

Den 38-årige har siddet varetægtsfængslet siden den 21. maj, Han modtog ifølge NSK dommen.