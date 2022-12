Kæmpe narkosag: Mand får 14 års fængsel

En 33-årig mand er onsdag blevet idømt 14 års fængsel ved Retten i Randers for modtagelse og videreoverdragelse af tre ton hash og 50 kilo kokain.



Det skriver National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) i en pressemeddelelse.

Den 33-årige var én af 11 anholdte ved en aktion den 6. april i år, hvor politiet slog til mod 20 adresser i Østjylland, på Djursland, Fyn og i Spanien.

Specialanklager ved NSK, Lise Hebsgaard, siger om dommen af den 33-årige:

- Jeg er tilfreds med dagens dom, der viser, at der er tale om en alvorlig sag. Den lange straf er et udtryk for, at der med rette slås hårdt ned på organiseret narkotikakriminalitet, siger hun i en pressemeddelelse.