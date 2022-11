Taget på fersk gerning: Havde flere kilo kokain i rygsæk

Politiet fulgte efter manden hele vejen til Aarhus, hvor de tog kontakt til ham.

Her fandt politiet den 20-årige mand i besiddelse af tre kilo kokain, som han opbevarede i en rygsæk.



- Jeg er tilfreds med, at retten har idømt en lang fængselsstraf for narkotikabesiddelse. Det sender et signal om, at narkokriminalitet tages meget alvorligt af myndighederne, siger Jhin Lee, der er anklager for NSK, (National enhed for Særlig Kriminalitet red.) i en pressemedelelse.