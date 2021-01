Sven vil have en have i havet: - Sjovt at dyrke noget derude

- Der er en stor interesse for det, og der er ikke noget tilsvarende her i Aarhus. Der popper havhaver op over hele landet for tiden, og det er meget populært. Så jeg er meget optimistisk i forhold til at få Marselis Havhave godt i gang, siger formand for Marselis Havhave, Nils M. Bertelsen, til TV2 ØSTJYLLAND.