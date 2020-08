Marc vil have flere på vandet: Alle er velkomne på delebåden ”Snøvsen”

Hvis man aldrig rigtigt har prøvet kræfter med sejlads, så kan det være svært at komme i gang. Men det vil en ung iværksætter forsøge at gøre noget ved.

De seneste ti år har Marc Skjerning boet i Aarhus, men da han for nylig flyttede til København, blev hans havneplads i Marselisborg ledig. Nu ligger hans båd ”Snøvsen” så på pladsen, og det kan alle få glæde af.

- Målet er at få flere folk ud at sejle. Jeg oplever, der kan være en del barrierer for at komme ud at sejle. En af de åbenlyse er, om man har en båd tilgængelig eller ej, så nu har jeg lagt en lille spækhugger herned, som kan bruges af alle, der har lyst, siger Marc Skjerning til TV2 ØSTJYLLAND.

Den seneste tilføjelse til "Snøvsen" er seks frivillige instruktører, der tager de nye sejlere med på vandet. En af dem er Jonas Palle, der her står bagerst på båden.

Projektet hedder ”Snøvsen – din og Havets ven” og foregår primært via en Facebook-gruppe. Her kan man efter aftale med Marc Skjerning få lov at booke båden ganske kvit og frit.

Siden projektet begyndte i juni måned, har ”Snøvsen” sejlet omkring 70 procent af dagene, så der har været rift om båden.

- Der er et helt unikt fællesskab og nærvær, når man er ude at sejle. Samtidig er man indhyllet i natur, og man er nødt til at deale med det, der kommer fra moder natur. Og det synes jeg er ret fascinerende, siger Marc Skjerning.

"Snøvsen" er en spækhugger, som ligger i Marselisborg Lystbådehavn.

Selvom det mest af alt handler om at dele passionen for havet med andre, så er der også et højere formål med delebåden.

- Hvis man skal være lidt højrøvet, så er "Snøvsen" også lidt et aktivistisk, idealistisk projekt. Jeg vil gerne vise, at hvis vi låner af hinanden i stedet for at købe en masse nyt, så forbruger vi mindre samtidig med, at vi stadig har det rigtigt godt, siger han.

Frivillige hjælper folk i gang

En af dem, der nyder godt af delebåden, er Pia Aarre. Under corona-krisen tog hun duelighedsbevis, men hun mangler den praktiske erfaring med at sejle.

- Nu er børnene flyttet hjemmefra, og jeg trænger til at lære noget nyt og få nogle nye hobbies. Jeg elsker havet, vandet og det frie liv, siger Pia Aarre til TV2 ØSTJYLLAND.

Pia Aarre har allerede styr på det teoretiske. Nu håber hun, at hun med hjælp fra "Snøvsens" venner også kan få styr på det praktiske.

- Jeg fandt ”Snøvsen” på Facebook, og jeg synes, det er et godt projekt. Man kan komme ud at sejle helt uforpligtende og gøre sig nogle erfaringer, siger Pia Aarre.

Hun er bestemt ikke den eneste, der har fået lyst til at komme på vandet. Dansk Sejlunion har i de første fem måneder af året haft 30 % flere deltagere på deres sejleruddannelser sammenlignet med samme periode sidste år.

For at hjælpe folk som Pia Aarre godt i gang med sejladsen er der nu også koblet seks frivillige instruktører på projektet. Jonas Palle har netop været på sin første tur med Snøvsen. Han har selv sejlet i mange år og ejer en båd af samme type som ”Snøvsen.

Jonas Palle har sejlet konkurrencer i en båd af samme type som "Snøvsen." Han vil gerne vise andre, hvor fedt det er at sejle.

- Jeg er vild med projektet. Jeg deler selv min egen båd med tre venner. Det er fantastisk at kunne være sammen om en båd. Både i forhold til sejladsen, men også i forhold til vedligeholdelse. Jeg synes, det er et fantastisk projekt, så det vil jeg gerne støtte op om, siger Jonas Palle.

Marc Skjerning anslår, at omkostningerne for båden er på godt 13.000 kroner om året. Og selvom det altså er ganske gratis at sejle med ”Snøvsen”, kan brugerne alligevel godt give et bidrag til vedligeholdelsen og driften af båden.

