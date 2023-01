Studerende forberedes på svære dilemmaer

- Jeg har altid prøvet at sætte borgeren i centrum, men selvfølgelig skal jeg også passe på mig selv, for hvis det går ud over mig, kan det godt have konsekvenser, lyder det fra studerende Agnes Rada.

- Der er rigtig mange refleksioner, for det er også her, alle dilemmaerne og kompleksiteten opstår, for på den ene side skal man være hos borgeren og udføre opgaven bedst muligt. På den anden side skal man også passe på sig selv, siger hun.

Det fokus er alfa og omega for de studerende, og det kan mærkes, lyder det.

- Jeg synes, der har været meget fokus på arbejdsmiljø, både det fysiske og psykiske, siger Agnes Rada.

Også studerende Iben Hornbek føler sig klar til at komme ud og påtage sig opgaven:

- Jeg er egentlig som sådan bekymret for, at jeg kommer til at blive nedslidt, for der er rigtig mange hjælpemidler på markedet, der er med til at jeg ikke slides op. Og vi har også et ansvar for os selv og for at være opsøgende på de hjælpemidler, der findes, siger hun.

Regler står i vejen for pleje

Arbejdsmiljøregler kan stå i vejen for pleje af syge borgere eller borgere med handicap. Det kunne TV2 ØSTJYLLAND fortælle torsdag med historien om David Petersen, der ikke har været i bad i sit eget hjem i et år, fordi der skal tages hensyn til sosuassistenterne.

Men reglerne er fulgt, og det skal politikerne ikke gå ind og blande sig i, sagde udvalgsformanden for voksen- og plejeudvalget i Norddjurs Kommune, Mads Jensen (K).

- Der er ingen tvivl om, at det er en problematisk situation. En kommune skal gøre, hvad den kan, og jeg mener, det er vigtigt, at vi gør, hvad vi kan.

Men den beslutning, der er truffet i kommunen, står ved magt.