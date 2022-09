Street Food-bagmand måtte forlade Danmark: - Det var meget dramatisk

Syv dage havde de. Syv dage til at overbevise politikere, embedsmænd og befolkning om, at Kasper Kragelunds thailandske hustru, Janyaphon Tojor, skulle have lov til at bo og arbejde i Danmark.

Styrelsen for International Rekruttering og Integration havde vurderet, at det job, som Janyaphon Tojor havde fået tilbudt i Kasper Kragelunds virksomhed, ikke gav hende ret til at blive i landet. Derfor skulle de rejse ud af landet en uge efter.

- Det var meget dramatisk. Vi stod med to børn, der lige var startet i daginstitution og havde glædet sig til at være i Danmark, og vi måtte så fortælle, at nu skulle vi rive det hele op, siger Kasper Kragelund.

- Vi blev så trætte af det, at vi valgte at gå i medierne for at gøre opmærksomme på, at der var noget helt galt.