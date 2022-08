76-årig tilbage på skolebænken: Skal bestå 9. klasse

Regeringen vil se på området

De mange sager har betydet, at regeringen nu vil se nærmere på udlændingeområdet, fortalte den socialdemokratiske folketingspolitiker, Camilla Fabricius (S) i går i forbindelse med sagen om amerikanske Katie Freedman.



- Det er vigtigt for os, at dem der vil bidrage og har muligheden for det, de skal kunne komme ind i Danmark, og derfor har vi nedsat en interessegruppe, som er ved at kigge på det, siger hun og fortsætter.

- Vi ønsker en stram, men ikke skør udlændingelovgivning. De her historier skal vi have ændret på, siger Camilla Fabricius (S), som er formand for Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg.