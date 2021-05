Splittet fra sin kone på grund af fejl: Nu er familien samlet

En lettelse at blive fjernet fra listen

Højvangen i Skanderborg er nu fjernet fra boligkravslisten, som er blevet opdateret. Det samme er Skovgårdsparken og Langkærparken i Aarhus, og Resedavej/Nørrevang II i Silkeborg.

- Det er min forhåbning, at både politikerne, men også Danmark, lærer af den her sag. Og jeg håber for de unge mennesker, de får en undskyldning, og bliver kompenseret for deres udgifter, siger direktør i Skanderborg Andelsboligforening, Erling Weber Jensen, til TV2 ØSTJYLLAND.