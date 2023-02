Stalkersagen: Nu skal 700 beviser gennemgås

For fjerde gang er en 57-årig mand på anklagebænken i Retten i Aarhus for at have chikaneret sin ekskone og børn, og fredag tages der hul på en enorm mængde beviser. Det er nemlig tid til at gennemgå alle 697 kommentarer og opslag, han er tiltalt for. Ifølge anklageskriftet i sagen indeholder opslagene og kommentarerne "groft og personligt indhold" om ekskonen og børnene. Han har siden 2019 haft et tilhold mod at kontakte ekskonen, og i 2020 blev det udvidet til også at gælde børnene. Siden de gik fra hinanden, har han fået tre fængselsdomme for at have brudt sit tilhold mod dem.

EKSEMPLER FRA ANKLAGESKRIFTET arrow-down

Henvendelser har tidligere været mere direkte, men rykkede efterhånden over på internettet, hvor han på sin Facebook-profil gentagne gange direkte eller indirekte skrev om sin frustration over og had til sin ekskone. Det blev blandt andet afdækket i TV2 Østjylland-podcasten 'Forfulgt - af Danmarks største stalker'.

I den aktuelle retssag er den 57-årige også tiltalt for at have opsøgt sin ekskone på hendes nye adresse og for at have delt en video af en graviditetsscanning, ekskonen fik foretaget, da hun var gravid med det ene af deres to fælles børn.

Fredag afhøres kvindens nye mand også. Retsmødet blev aflyst i sidste uge på grund af sygdom hos en domsmand. Der forventer at falde dom den 3. marts.

STALKING I DANMARK