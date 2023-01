Politiet vendte på en tallerken og rejste 697 sigtelser

I sagen om Danmarks største stalker, som begyndte i Retten i Aarhus tirsdag, havde Østjyllands Politi tre gange afvist den stalkingramte kvinde, da hun anmeldte opslagene, hvor hendes eksmand skriver om hende på Facebook på trods af sit tilhold. Siden vendte politiet på en tallerken, og de mange 100 facebookopslag er nu grundlaget for retssagen. - Det er lidt sent. Jeg tænker ikke, at udsatte er blevet hørt, siger formand for Dansk Stalking Center Rya Terney.

- Når vi får en ny lovgivning på et område, går der noget tid, før alle politikredse er inde i brugen af den nye lovgivning. Det betyder, at der er nogle politikredse, hvor der heldigvis ikke er så mange sager, der er lidt langsommere til at komme ud af startboksen, siger Rya Terney. I det tilhold, manden har modtaget, står der, at han ikke "må kontakte hende indirekte, for eksempel ved at skrive om hende på internettet", altså det, han er tiltalt for i denne omgang. Ny stalkingenhed Østjyllands Politi oprettede ved årsskiftet en enhed, der beskæftiger sig med stalking, og hvor alle i enheden er uddannet til at hjælper både udøvere og ofre for stalking.

quote Jeg kan ikke kommentere på, om der er noget, nogen har overset. Men jeg kan konstatere, at nu er tiltalen rejst med de 697 sigtelser Camilla Nielsen, vicepolitiinspektør

Alligevel erkender man, at man ikke er i mål med retsforfølgelse af stalkere og overtrædelse af tilhold. - Overordnet arbejder vi hele tiden på at blive bedre, og det har der været potentiale til her. Vi forsøger hele tiden at blive dygtigere i vores parksis, og sådan er det hver gang, der kommer en ny lovgivning, siger vicepolitiinspektør i Østjyllands Politi Camilla Nielsen, der ikke vil kommentere på den konkrete sag. - Jeg kan ikke kommentere på, om der er noget, nogen har overset. Men jeg kan konstatere, at nu er tiltalen rejst med de 697 sigtelser, siger hun. Manifest over forholdet Sagen startede i retten i Aarhus i går, hvor det blandt andet kom frem, at den tiltalte 57-årige havde et manifest over deres forhold, der blandt andet beskrev, hvor tit de skulle have sex.



