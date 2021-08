Sportschef er stolt af Sara Slott: - Den perfekte idrætsudøver!

Den danske OL-delegations fanebærer slap med en hudskrabning på skinnebenet, og det kunne faktisk være gået endnu mere galt, hvis banen ikke var så drivvåd under de japanske regnskyer, mener Lars Nielsen.

Intet står dog mål med de mentale tæsk, Sara Slott Petersen har fået.

- Der er store følelser på spil, og det har der været hele vejen. Det her er den værst tænkelig måde at ende sin karriere på, så hun har brug for at være alene nu.

- Vi prøver at passe på hende og give hende den plads, hun har brug for. Hun har fået lidt at spise og er taget hjem, og der går sikkert flere timer, inden hun kan falde i søvn, siger Lars Nielsen.