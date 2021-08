Den danske hækkeløber Sara Slott Petersen snublede i en hæk i sin semifinale i 400 meter hækkeløb ved OL og misser finalen.

Dermed blev det et trist punktum for karrieren for den 34-årige dansker, der i 2016 vandt OL-sølv i disciplinen.

Det gjorde hende til den første danske atletikkvinde nogensinde, som vandt en OL-medalje individuelt.