Knust Sara Slott: Det var det værst tænkelige

- Det var selvfølgelig ærgrelse. Helt vildt. For jeg følte, at jeg havde styr på fokuspunkterne i løbet. Det blev et farvel, siger Slott om at krydse stregen for sidste gang.

- Jeg ville allerhelst slutte i en OL-finale, for det er det, jeg synes, at jeg har niveau til, og det, jeg føler, at min karriere havde fortjent som punktum.

- Lige nu fylder skuffelsen mest, men jeg tror ikke, at det ville fylde så meget, hvis jeg ikke vidste, at jeg aldrig får lov til at gøre det godt igen.

- Det er sport. Det er de vildeste følelser i hver ende af spektret. Ved sidste OL var det på den høje nagle, og nu er det i den helt anden ende. Det er det fede ved sport. Det kan rumme alle de følelser.