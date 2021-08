Østjyske OL-sejlere må vente: Medaljesejladser udsat på grund af vejret

Der skulle dog ikke gå mange minutter, før man opgav at sejle mandag, og nu er sejladserne udsat til tirsdag.

Klokken 08.33 skulle 49'eren med Jonas Warrer og Jakob Precht have kæmpet for deres medaljechance, men de får altså også et døgn mere til at forberede sig til det sidste slag.

Warrer og Precht ligger nummer fem i den samlede stilling før den afsluttende medaljesejlads.