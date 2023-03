Splittelse: Enhedslisten kalder igen på hjælp fra partitoppen

Sagen opstod tirsdag aften, da byrådsmedlem for Enhedslisten Katrine Vinther Nielsen gennem en pressemeddelelse gav omverdenen besked om, at hun nu havde indgået et samarbejde i form af dannelse af en gruppe i byrådet med Thure Hastrup.

Indtil for nylig var byrådsmedlem i Aarhus Thure Hastrup medlem af Enhedslisten, men nu står han uden for parti. Alligevel har Katrine Vinther Nielsen (EL) indledt et samarbejde med ham i en fælles byrådsgruppe.

Det endte med, at bestyrelsen besluttede at henvende sig til partitoppen i form af Enhedslistens forretningsudvalg, som sammen med hovedbestyrelsen tegner partiet på landsplan.

- Det er selvfølgelig en dum situation, siger talsperson for kommunebestyrelsen Peter Iversen, der ikke ønsker at gå i detaljer om bestyrelsens diskussion af sagen.

TV2 Østjylland har spurgt forretningsudvalget om en kommentar til den seneste udvikling.

Vi vil blandt andet gerne vide, om Enhedslisten kan leve med splittelsen blandt byrådsmedlemmerne i Aarhus, om partiet vil acceptere, at et byrådsmedlem danner gruppe med en person uden for partiet, og hvad forretningsudvalget forestiller sig, at der skal ske nu, hvor udvalget igen bliver trukket ind i sagen?

Forretningsudvalget har meddelt, at man her overvejer, om man vil kommentere udviklingen.



Tilbage i kommunebestyrelsen peger Peter Iversen på, at der lokalt er generalforsamling midt i april.

- Og så må vi se. Det kan jo være, at en ny kommunebestyrelse vil gribe det anderledes an, siger han.