Kaos fortsætter i Enhedslisten: Byrådsmedlem melder sig ud

Uroen i Enhedslisten i Aarhus er igen brudt ud i lys lue.

Torsdag aften meddeler partiets lokalafdeling, at byrådsmedlem Thure Hastrup har meldt sig ud af partiet.

'Bestyrelsen beklager, at det ikke er lykkes med konfliktmægling i byrådsgruppen, således at denne udgang kunne være undgået,' skriver partiet i en kortfattet pressemeddelelse.

Der har været voldsomme samarbejdsvanskeligheder i Enhedslisten Aarhus forud for, at stemmeslugeren Laura Bryhl efter kort tid i byrådet gik på sygeorlov og senere udtrådte.

Hendes erstatning, Solveig Munk, har angiveligt haft meget svært ved at arbejde sammen med partiets to øvrige byrådsmedlemmer, Thure Hastrup og Katrine Vinther Nielsen.

Det ledte i august 2022 til, at partiet indkaldte professionel hjælp til at hjælpe dem med konfliktmægling.

Det hjalp dog ikke, og i februar meddeltes det så, at den tre mand store byrådsgruppe blev delt op i to med Solveig Munk på den ene side og de to andre på den anden.

Især sagen om Viggo Jonassen, der blev ekskluderet af Enhedslisten på grund af sin påståede opførsel over for andre partimedlemmer, har gjort kløfterne dybere i Aarhus-lokalafdelingen.