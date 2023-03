Baglandet vidste det ikke: Danner byrådsgruppe med afhopper

Her til aften har byrådsmedlem Katrine Vinther Nielsen nemlig meldt ud, at hun og Thure Hastrup fortsætter deres politiske samarbejde som byrådsgruppe.

Nu er der altså en Enhedslisten-byrådsgruppe med ét medlem samt en gruppe med et medlem af partiet og et medlem udefra i form af Thure Hastrup.

Efter det i februar kom frem, at konfliktmæglingen i den splittede gruppe var slået fejl, blev partiet enige om, at der fremadrettet skal være to Enhedslisten-grupper i byrådet.

Hvordan Enhedslisten skal tackle det, ved Peter Iversen ikke helt, men han bemærker, at kommunebestyrelsen har ordinært møde på torsdag.

Skal I diskutere det her?

- Det kommer vi til, siger Peter Iversen.

Partiet var ellers blevet enige om, at der kunne være to byrådsgrupper inden for partiet, lader talspersonen forstå. Den her udvikling havde de dog ikke set komme.

- Vi har ikke diskuteret den her måde. Det har vi ikke taget stilling til. Vi har bestyrelsesmøde torsdag aften, mere kan jeg ikke sige, lyder det fra Peter Iversen.

Hvordan de to byrådsgrupper – med altså hver et medlem plus i den ene gruppe en ”hang around” – skal håndtere det praktiske arbejde omkring eksempelvis møder i byrådet, er efter TV2 Østjyllands oplysninger endnu ikke på plads.

Derfor er det måske heller ikke så mærkeligt, at den tilsendte pressemeddelelse er leveret af sekretæren for Enhedslistens byrådsgruppe i Aarhus Byråd – i ental at bemærke.