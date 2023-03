'Uhørt konstellation' overrasker ekspert

Enhedslisten Aarhus oplyste onsdag i en pressemeddelelse, at Katrine Vinther Nielsen genoptager samarbejdet med eks-partimedlem Thure Hastrup og starter en byrådsgruppe - bare de to - frem for med partifællen Solveig Munk.

Reaktionen kommer, efter at Enhedslistens to byrådsmedlemmer i Aarhus har spaltet sig i to grupper, hvorefter den ene gruppe har startet et samarbejde med et eks-partimedlem.

De to har angiveligt haft samarbejdsvanskeligheder og har derfor opdelt sig i to byrådsgrupper inden for det samme parti, hvilket er usædvanligt.

Opdelingen af Enhedslistens byrådsmedlemmer i to byrådsgrupper er på samme måde bare et signal om et ikke-fungerende samarbejde.

At Katrine Vinther Nielsen og Thure Hastrup danner byrådsgruppe sammen, betyder bare, at de signalerer til andre, at man kun behøver at forhandle med den ene af dem.

- Det er et brud med praksis, men det er bare et uformelt samarbejde. Selvom man ikke er i parti sammen, kan man godt være i gruppe sammen, siger professor Eva Sørensen.

Der er derfor intet i vejen for, at man kan danne byrådsgrupper på tværs af medlemmer fra forskellige partier eller løsgængere. Ligesom Katrine Vinther Nielsen fra Enhedslisten nu har gjort sammen med løsgængeren Thure Hastrup. Men det er måske aldrig set før.

En byrådsgruppe består typisk af alle medlemmerne i byrådet fra samme parti, men en byrådsgruppe er bare et udtryk for et samarbejde, hvor man fordeler arbejdet i byrådet mellem medlemmerne af gruppen.





- Det er en uskøn måde at blive sammen som parti, uden at være sammen, for det betyder i praksis, at andre er nødt til at forhandle med grupperne hver for sig, siger Eva Sørensen.

Katrine Vinther Nielsen skriver i pressemeddelelsen onsdag, at den nye byrådsgruppe mellem hende og løsgængeren Thure Hastrup er en naturlig fortsættelse af deres tidligere samarbejde.

Men "helt naturlig" er situationen ikke ligefrem ifølge Eva Sørensen.

- Det er en meget speciel situation. De kommer til at skyde sig selv i foden, hvis man ikke kan håndtere konflikterne inden for partiet. Så bliver man uinteressant at forhandle med for andre partier, vurderer hun.