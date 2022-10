Spareforslag vækker glæde: - Der er kun to biologiske køn

Men hvis du mener, det er okay at føle sig, som man vil, er det så ikke godt, at Normstormerne underviser i viden om LGBTQ+, når nu der også ses en større mistrivsel i den gruppe?

- Jo, det er jo fint nok, men så skal man ikke sige, det er et køn, for det er det ikke. Man skal ikke begynde at blande ideologiske holdninger sammen med fakta og videnskab, siger Henrik Arens.



Han pointerer, at der er andre tilbud, kommunen kan gøre brug af til seksualundervisning.

Rådmand har støttet organisationen

Ifølge sparekataloget vil Aarhus Kommune spare 300.000 kroner hvert år til og med 2026, hvis forslaget bliver gennemført.



Rådmand for Børn og Unge Thomas Medom (SF) har tidligere udtalt til TV2 ØSTJYLLAND, at man bør hylde de unge frivillige fra Normstormerne, og at han ikke ønsker at stoppe samarbejdet.



TV2 ØSTJYLLAND har forsøgt at få en kommentar fra rådmanden, men det har indtil videre ikke været muligt.