Parti med klar udmelding - vil af med hemmelig seksualundervisning

Her fremgår det, at Normstormerne i 2018 og 2019 årligt modtog 250.000 kroner fra Aarhus Kommune, og at beløbet siden da er øget med yderligere 200.000 kroner årligt.

- Problemet med Normstormerne er ikke seksualundervisningen eller de unge frivillige. Men derimod at det er en yderliggående venstreorienteret organisation. Det vil svare til at sætte Nye Borgerlige til at undervise i samfundsfag, siger Jacob Søgaard Clausen.

I deres vedtægter beskriver de sig selv som en forening, der arbejder for en forandring af de normer og strukturer, der skaber negativitet, mobning, diskrimination og vold mod LGBTQIA+personer.

Flere partier afviser forslaget

Siden 2014 har Normstormerne været et tilbud til undervisningen på folkeskolerne i Aarhus Kommune.

Rådmand for Børn og Unge, Thomas Medom (SF), mener at man bør hylde de unge frivillige fra Normstormerne og ønsker ikke at stoppe samarbejdet.

- Der er ret entydigt et billede af, at der er et mistrivselsproblem blandt LGBT-personer, siger han.