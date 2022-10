Besparelser i høring: - Rigtig mange bliver berørt

Aarhus Kommune har torsdag offentliggjort et forslag til det sparekatalog, som er en konsekvens af beslutningen i budgettet for 2023-2026 om, at der i de enkelte afdelinger skal gennemføres besparelser.

12. oktober vedtog byrådet i Aarhus budgettet, og siden da er der arbejdet på såkaldte sparekataloger for hver afdeling. Det er de kataloger - som indeholder forslag til besparelser - som aarhusianerne nu kan give sit besyv med til

På kommunens høringsportal kan alle komme med høringssvar frem til den 24. november. Herefter skal parterne bag budgetforliget - hvilket er langt størstedelen af byrådets medlemmer - mødes den 30. november og igen 5. december for at se på høringssvarene og bestemme, om der skal tilpasses.