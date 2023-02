Skal Aarhus forandres for altid? Nu bliver det afgjort

Hvor stor skal Aarhus Havn være?

Det er et af de helt centrale spørgsmål forud for de forhandlinger, der går i gang tirsdag eftermiddag.

Her skal politikerne i Aarhus forsøge at nå til enighed om den udvidelse af havnen, der har skabt voldsom debat det seneste år.

Oprindelig præsenterede Aarhus Havn et storstilet projekt, der skulle udvide havnen med 104 hektar svarende til 140 fodboldbaner.

Men planerne var knapt præsenteret, før kritikken haglede ned over projektet og borgmester Jacob Bundsgaard (S), der også er bestyrelsesformand i Aarhus Havn.

Bekymring for klima og kapacitet

Kritikken gik både på, at udvidelsen ville ødelægge udsigten over Aarhus Bugten og livet langs kysten, men også at anlægsarbejdet ville få store negative konsekvenser for havmiljøet, klimaet og trafikken i nærområdet.

Særligt har kritikerne været bekymret for den klapning i Aarhus Bugten, der er lagt op til i det eksisterende forslag, og hvad det vil have af betydning for havmiljøet.