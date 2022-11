Føler sig ikke hørt: Aktivister i bølgen mod havneudvidelse

Gennem længere tid har borgerne ikke følt sig hørt, når der skal træffes store beslutninger i og om Aarhus.

Sådan lyder det fra rådmand for teknik og miljø i Aarhus Nicolaj Bang (K), så det vil kommunen nu gøre noget ved.

Aarhus Kommune etablerer fra i næste uge en ny afdeling for medborgerskab og dialog. Det er der afsat dem millioner kroner til.

Helt aktuelt er der blandt andet debatten om havneudvidelsen, som får mange følelser i spil.



- Noget af det, som vi har fået stor kritik for, er, at folk føler, at de bliver for sent involveret. havneudvidelsen er ét eksempel, men der er i virkeligheden en lang række sager, siger rådmand for teknik og miljø i Aarhus Nicolaj Bang (K).