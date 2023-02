Ny ballade om havneudvidelse: Føler sig ført bag lyset

Krigen om en mulig udvidelse af Aarhus Havn vil tilsyneladende ingen ende tage. Efter langstrakte diskussioner skulle de afsluttende forhandlinger mellem partierne i byrådet begynde i den kommende uge, men nogle partier har allerede tyvstartet dem. Det mener løsgænger Jakob Søgaard Clausen, der nu retter en hård kritik imod borgmester Jacob Bundsgaard (S). - Det er da magtarrogance ud over alle grænser bare at afholde politiske forhandlinger med vennerne og så foregive, at de reelle politiske forhandlinger først starter senere, skriver han i opslag på Facebook. Borgmesteren afviser dog kritikken og kalder det helt naturligt at mødes med de andre partier.

Her ses en illustration af den foreslåede udvidelse. Vejen, der løber om gennem havnehalvøen, markerer den nuværende kystlinje. Foto: Aarhus Kommune (illustration)

300 siders forberedelse Årsagen til kontroversen er, at byrådets politikere ifølge Jakob Søgaard Clausen den 27. januar modtog omkring 300 sider, der inkluderede rapporter, analyser og anbefalinger fra et borgerpanel. To dage senere skulle byrådet så have startet på forhandlinger om, hvordan en udvidelse af havnen kan se ud. Det var dog alt for kort tid til at forberede sig ordentligt, mente en række kritikere i byrådet, herunder Jakob Søgaard Clausen, og borgmesteren udsatte derfor forhandlingerne til den 7. februar. Men i løbet af denne uge begyndte løsgængeren at høre noget fra sine politiske kolleger. - Jeg hører fra flere partier, at de har været til forhandlinger og har mødtes med borgmesteren. Det undrer mig noget, når vi har fået at vide, at det først er på tirsdag, vi har fået at vide, vi skal mødes til forhandlinger, siger Jakob Søgaard Clausen. Han kalder det 'et rigtig dårligt' udgangspunkt for forhandlingerne og siger, at han vil tage det op til de officielle forhandlinger, når de starter tirsdag.

quote Man skal ikke foregive, at forhandlinger først starter tirsdag, hvis man kører et andet løb ved siden af Jakob Søgaard Clausen, løsgænger, byrådsmedlem i Aarhus

Hvordan kan det være, at det står klart for dig, at det er forhandlinger og ikke bare drøftelser eller snakke? - Af gode grunde kan jeg jo ikke tale om, hvad de har talt om på mødet. Det er blandt andet det, der er problematisk. - Partierne kommer fra både højre og venstre side, og alle partier støtter en havneudvidelse i en eller anden form. De får nogle informationer, vi andre ikke får, siger Jakob Søgaard Clausen og tilføjer: - Det er ikke forbudt at mødes, og borgmesteren må indkalde, hvem han vil, men man skal ikke foregive, at forhandlinger først starter tirsdag (den 7. februar, red.), hvis man kører et andet løb ved siden af.

quote Ligesom Jakob Søgaard mødes med andre partier, så er det naturligt, at Socialdemokratiet mødes med andre partier Jacob Bundsgaard (S), borgmester, Aarhus