Sjældne fuglearter forsvinder - ræven er på spil

Tørken har gjort det muligt for ræven at komme ud til den ene ø, hvor flere fuglearter yngler.

Ved Egå Engsø har de nemlig et stort problem for tiden med ræve, der spiser fugleunger.

'For ræven han vil bide, og drengen samle bær. Men ingen skal få at vide, hvor lærkereden er.'

- Det er et stort spisekammer for ræven. Og det lærer den hurtigt, så den bliver ved med at komme, også når vandet kommer tilbage, siger Ole Bøgh Vinther, der er formand for Dansk Ornitologisk Forening Østjylland.

Sjældne fugle riskerer at forsvinde

Øerne ved Egå Engsø er et yndet sted for mange fuglearter at yngle. Men flere af dem har allerede nu problemer på grund af ræven.

- Der kommer ingen klyder på vingerne i år, fordi ræven har spist dem. Vi risikerer måske, at de helt stopper med at yngle derude, siger Ole Bøgh Vinther.