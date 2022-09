Redningsaktion i vandløb: Brandvæsnet redder vildfaren hest

Tirsdag aften fik Østjyllands Brandvæsen en melding om en vildfaren hest, som befandt sig i et vandløb ved Byagervej udenfor Beder.

- Den stod ret dybt, så vi sendte straks personel og køretøjer derud, fortæller vagtchef Anders Ratchke.

Personer på stedet havde sørget for at tilkalde en dyrlæge samt en lokal med en rendegraver.



- Så lagde vi en plan i fællesskab, for når den står så dybt, er det ikke bare lige at hive den op. Det er et tungt dyr at flytte på, så vi afventede dyrlægen, forklarer vagtchefen.

- De har haft noget under hesten for at kunne løfte den og trække den skånsom ud af vandløbet, siger han.

Derefter lykkedes det at få den op på marken og i første omgang lægge et tæppe over, da den var afkølet. Redningsaktionen endte heldigvis godt.

- Den var oppe på alle fire ben, da indsatslederen kørte, og har det fint efter omstændighederne, siger Anders Ratchke.

Vagtchefen kan ikke sige noget om, hvad der er sket. Brandvæsnet var på stedet omkring halvanden time efter meldingen kort efter klokken 20.