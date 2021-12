Rasmus mærkede psykisk sygdom i familien - nu arbejder han for børn i samme situation

- Det kunne være svært at komme hjem fra folkeskole og så finde ud at, at Far ikke var stået op endnu, når de andre børns familier stod op og morgenen og tog på job. Sådan var bare ikke lige hjem ved os.



- Der er en rigtig fin symbolik i, at vi starter her igen og så fører det videre, vi gav slip på i familien, siger Rasmus Schelde Frederiksen til TV2 ØSTJYLLAND.

En stor hjælp

Hvert juletræ støtter Bedre Psykiatri med 40 kroner, som efterfølgende bliver brugt på at lave ture og arrangementer for børn, hvis forældre er ramt af psykisk sygdom.

Det var netop noget som det, der gav Rasmus Schelde Frederiksen et frirum i hans barndom.

- Det hjalp mig rigtig meget i børnegrupperne at møde nogen andre børn, der havde det på samme måde som mig, siger han.