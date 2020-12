Rådmand: - Det er kun naturligt at plejehjemsbeboere vaccineres først

Frontpersonale bliver vaccineret som de næste

I første omgang modtager Region Midtjylland ca. 2000 vaccinedoser. Udover interesserede beboere på 15 plejehjem i Aarhus, udvalgt på baggrund af aktuelt smittetryk, bliver vaccinerne tilbudt til udvalgt sundhedspersonale i både kommuner, region og lægepraksis, der i arbejdet er tæt sammen med de mest sårbare borgere. Det skriver Region Midtjylland i en pressemeddelelse.

- Jeg tænker på, hvad det betyder for personalet, at de nu får en chance for at sikre sig mod smitten, mod at smitte andre borgere og ikke mindst mod at smitte deres egen familie. Det er i høj grad et lille prik med meget stor betydning, siger regionsrådsformand i Region Midtjylland, Anders Kühnau (S).