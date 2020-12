Trafik glider på stor rejsedag: - Det er usædvanligt

- Vi har været nødt til at se på, hvordan trafikken har set ud de foregående år, men har også været forberedt på, at der måske ville være mindre år. Og det tyder på, at rigtig mange er blevet hjemme, siger Vejdirektoratets vagthavende.

Den anden helt store rejsedag i julen er som regel den anden juledag, den 26. december, hvor Vejdirektoratet har anbefalet, at man går udenom tidsrummet 10 til 14.

- Men hvis trafikken ser ud, som den gør i dag, så bør der heller ikke være noget anden juledag. Men det er svært at sige, for folk kan have taget tidligere ferie og have fordelt sig over flere dage, siger Brit Osted Nielsen.