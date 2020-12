Østjysk plejehjem blandt de første til at modtage coronavaccine

Også borgmester i Aarhus Kommune, Jacob Bundsgaard er meget tilfreds med, at de første vacciner, men minder også om, at det ikke betyder, at vi kan slække på de gældende restriktioner.

- Med den første vaccination når vi et afgørende vendepunkt i vores kamp mod corona-virus. Forud venter nogle travle måneder, som vil kræve en fortsat stor indsats af vores dygtige sundheds- og plejepersonale. Samtidig er det stadig vigtigt at understrege, at vi alle har et ansvar for at holde fast i de gode vaner, begrænse smitten og dermed hindre sygdom og flere dødsfald, inden vaccinen er helt udbredt, siger Jacob Bundsgaard (S).